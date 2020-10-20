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ВОЙНА В УКРАИНЕ

19 октября боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, боевики в понедельник нарушали договоренности о прекращении огня в Донецкой области.

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ВСУ ответный огонь не открывали
ВСУ ответный огонь не открывали
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбассе боевики 19 октября дважды нарушили договоренности о перемирии, это произошло в Донецкой области. Об этом в сводке на 7.00 вторника, 20 октября проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"19 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что выстрелы были неприцельными и не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому Вооруженные силы Украины ответный огонь не открывали.

В штабе ООС также напомнили, что в районе Авдеевки боевики запускали беспилотник, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

"С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности наших боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/785290525659679/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Донецкая область, Донбасс, Вооруженные силы Украины, боевики, перемирие, Авдеевка, беспилотники, гранатомет, Луганское, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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