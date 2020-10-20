Резников считает, что коллабораньы должны быть поражены в правах

Есть случаи, когда люди служат оккупационному режиму, не совершая прямых преступлений, но сам факт коллаборации свидетельствует о том, что они отказываются признавать законную власть страны, гражданами которой являются, заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников: Если учитель в школе внушает детям, что Украина – их враг, я считаю, что этот человек совершает преступление Фото: mtot.gov.ua

К коллаборантам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей после деоккупации должно применяться поражение прав. Об этом в интервью ZN.UA, которое вышло 19 октября, сказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мне не нравится слово "люстрация". Я предпочитаю термин "поражения прав". Есть случаи, когда люди служат оккупационному режиму, не совершая прямых преступлений. Но сам факт коллаборации, потакания оккупационному режиму – это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. Это тоже правонарушение", – сказал он.

По словам Резникова, это применимо не ко всем, кто живет и работает на временно оккупированных территориях.

"Вот, например, в оккупированных Луганске и Донецке сегодня работают пожарные, чья задача –спасать жизни людей и тушить пожары. Вопрос: так что, им этого не делать? Они там живут. У них нет вариантов переехать сюда. Есть врачи, которые лечат и также спасают людей. К ним тоже не может быть никаких претензий. Но если учитель в школе внушает детям, что Украина – их враг, я считаю, что этот человек совершает преступление и некоторое время не должен иметь права учить детей. Люди, которые сегодня добровольно находятся под оккупационным режимом у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти, как минимум, достаточно длительное время. Вот это я называю поражением прав. Это опять вопрос доверия. Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере в восстановленной Украине, поскольку они легко пошли служить оккупационному режиму. Но, опять же, об этом нужно открыто говорить уже сегодня", – заявил вице-премьер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.

В сентябре 2020 года Резников заявлял, что Минреинтеграции готовит законопроект о коллаборантах. Он подчеркнул, что Украине нужен закон, который бы определял, кто такие коллаборационисты, кто подпадает под амнистию, а кто – нет.