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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минреинтеграции Украины готовит законопроект о коллаборантах и амнистии боевиков – Резников

Украине нужен закон, который бы определял, кто такие коллаборационисты, кто подпадает под амнистию, а кто – нет, уверен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников: После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период
Резников: После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывает пакет законопроектов о коллаборационистах и амнистии боевиков. Об этом 18 сентября заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть – это создание механизмов переходного правосудия. Это право на правду и право на справедливость, компенсация жертвам агрессии, ответственность", – отметил он.

Резников подчеркнул, что Украине нужен закон, который бы определял, кто такие коллаборационисты, кто подпадает под амнистию, а кто – нет.

"Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с коллегами по правительству предложит на рассмотрение правительства пакет законопроектов о переходном периоде. Там будут ответы и о коллаборационистах, и о порядке амнистии, и много других важных положений, и мы будем просить вас их поддержать", – сообщил министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.

Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.

Теги: амнистия, Алексей Резников, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО
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