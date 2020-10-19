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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Полноценная реинтеграция оккупированных территорий – это минимум 25 лет

Утверждения о возможности реинтеграции временно оккупированных территорий за год-два – это "от непонимания", считает вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Резников: Да, я продолжаю утверждать, что полноценная реинтеграция это по меньшей мере одно поколение
Резников: Да, я продолжаю утверждать, что полноценная реинтеграция – это по меньшей мере одно поколение
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

На реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины может понадобиться 25 лет. Об этом в интервью ZN.UA, которое вышло 19 октября, сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, когда состоится деоккупация, власти продолжат работать с населением, чтобы эти территории полноценно "вошли в правовое и ментальное поле Украины".

"Да, я продолжаю утверждать, что полноценная реинтеграция – это по меньшей мере 25 лет, по меньшей мере одно поколение. Это мое убеждение. Те же хорваты на прямой мой вопрос: "Завершена ли у вас уже реинтеграция?" – а я спрашивал каждого, с кем встречался, – отвечали: "В зависимости от того, что считать завершением. Если формально – то с прекращением действия переходной международной администрации вроде бы завершена. Но на самом деле она не завершена, в том числе и ментально"", – сказал он.

Резников сказал, что утверждения о возможности провести реинтеграцию за год-два – это "от непонимания".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, реинтеграция, война в Украине, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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