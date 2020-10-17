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В Киеве попрощались с ветераном АТО, который поджег себя на Майдане

В ночь с 10-го на 11 октября ветеран АТО Николай Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности в Киеве. 17 октября на Майдане украинцы пришли с ним попрощаться.

На прощание пришли около 100 человек
На прощание пришли около 100 человек
Фото: suspilne.media

На Майдане Независимости в Киеве 17 октября попрощались с бойцом-фронтовиком операции Объединенных сил и ветераном АТО Николаем Микитенко, который поджег себя на Майдане. Об этом сообщает Общественное.

На прощание пришли около 100 человек. Дочь Микитенко Юлия сообщила, что, согласно записям с камер наблюдения, Микитенко поджег себя очень быстро, "чтобы его никто не успел его остановить". Похоронят Микитенко на в Житомирской области, рядом с его отцом.

"Последняя сториз, которую он выложил в Facebook, была с того места, где он совершил самоподжог. Он сфотографировал Стеллу и написал: "Сейчас 3.25. Я просто хочу, чтобы Украина была независимой". Я думаю, он хотел видеть ее именно независимой от внешних и от внутренних врагов", – ответила Юлия на вопрос, какой ее отец видел Украину.

По ее словам, после самоподжога и смерти ее отца с ней контактировали только собратья, волонтеры медсестры и общественные активисты. Никто из Офиса президента или представителей власти к женщине не обращался.

В ночь с 10-го на 11 октября Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности в Киеве. В своем Facebook он неоднократно выражал недовольствие политикой президента Украины Владимира Зеленского в отношении бойцов, которые защищают Украину от агрессора. 

В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС, сообщили в общественной организации.

Теги: Киев, Майдан, АТО, война в Украине, самосожжение, война на Донбассе
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