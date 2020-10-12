ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Из-за политики Зеленского". Украинский военнослужащий совершил акт самосожжения на Майдане

49-летний военнослужащий Николай Микитенко поджег себя на Майдане Незалежности в знак несогласия с политикой президента Украины Владимира Зеленского по отношению к участникам боевых действий на Донбассе. Об этом сообщила общественная организация "Відсіч".

Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого
Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого
Фото: Відсіч / Facebook

В ночь с 10-го на 11 октября 49-летний украинский военнослужащий Николай Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом 12 октября сообщила общественная организация "Відсіч" в Facebook.

Самоподжог военный совершил в 3.30, прохожие пытались потушить пламя, обгоревшего мужчину госпитализировали с ожогами почти 100% тела, сказано в сообщении.

"По информации его дочери, военнослужащей Юлии Микитенко, ее отец жив, однако шансы выжить у него минимальные. Из последних постов Николая Микитенко в Facebook можно понять, что он недоволен политикой [президента Украины] Владимира Зеленского в отношении бойцов, которые защищают Украину от агрессора. Родные Николая также это подтверждают. Кроме того, в соцсети он призвал всех выходить на протест за Украину", – отмечено в посте.

В общественной организации опровергли информацию о том, что Микитенко совершил попытку самоубийства из-за несчастной любви.

https://www.facebook.com/vidsich/posts/3427407573993304

В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС, сообщили в общественной организации.

"Відсіч" просит поддержать семью военного в сложной ситуации.

Теги: Киев, Украина, Донбасс, Национальная гвардия, Майдан Незалежности, Владимир Зеленский, война в Украине, самосожжение, война на Донбассе, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Костромичева заразилась коронавирусом
Костромичева заразилась коронавирусом
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Умерла звезда бондианы Нолан
Умерла звезда бондианы Нолан
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS