Во время митинга за отставку Авакова мужчина пытался совершить самосожжение

Житель Новой Каховки Херсонской области Юрий Ляшенко, который вместе с семьей пришел на митинг за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, пытался сжечь себя из-за рейдерского захвата правоохранителями его имущества.

Сегодня у стен Верховной Рады на акции протеста за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова мужчина пытался совершить самосожжение. Об этом сообщает телеканал hromadske.

Полиции удалось быстро потушить возгорание.

По данным телеканала, самосожжение пытался совершить житель Новой Каховки Херсонской области Юрий Ляшенко, который вместе с семьей пришел на митинг якобы из-за рейдерского захвата правоохранителями его имущества.

Он рассказал, что в 90-е годы построил здание под частное предприятие. Семья жила на последнем этаже здания, другие этажи они сдавали в аренду.

По словам его сына Юрия, в сентябре 2018 года у них пытались отобрать дом, но не смогли, а в 2019 году "пришло 20 бандитов", которые якобы отобрали здание и "выбросили их на улицу". Ляшенко утверждает, что рейдеров "крышевала" полиция. За это время производство по этому факту правоохранители так и не открыли.

Мужчина заявил, что требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом его имущества.

С утра 5 июня в центре Киева проходит несколько акций, участники которых требуют отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. По данным hromadske, которое ведет стрим с акций, под Верховной Радой и Кабинетом Министров их запланировано четыре. Митингующие, в частности, высказывают претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывают на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критикуют реформу полиции.

Аваков выступает с отчетом о работе на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.