Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины – штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 октября, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы Донецкой области. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Кроме того, в Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино (Донецкая область) зафиксированы пролеты двух враждебных квадрокоптеров, с пересечениями линии разграничения. Беспилотники противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины, что сделало невозможным их дальнейшее применение.
С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.