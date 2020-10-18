Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Пророссийские боевики открывали огонь вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы Донецкой области. Кроме того, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино (Донецкая область) зафиксированы пролеты двух враждебных квадрокоптеров, сообщает штаб операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 17 октября, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы Донецкой области. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, в Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино (Донецкая область) зафиксированы пролеты двух враждебных квадрокоптеров, с пересечениями линии разграничения. Беспилотники противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.