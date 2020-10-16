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Зеленский: Война на Донбассе может быть завершена в любой день

Для завершения войны на Донбассе необходимо провести полную деоккупацию территории, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Путь к миру это движение двух сторон
Зеленский: Путь к миру – это движение двух сторон
Фото: ЕРА

Вооруженный конфликт на Донбассе может быть завершен в любой момент. Об этом в интервью турецкому агентству Demirören заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму разговора опубликовал 16 октября сайт главы государства.

"Прийти к миру – возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как скоро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня, или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", – сказал президент.

По словам Зеленского, украинские власти в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе "уже значительно продвинулись" по сравнению с тем, какой она была сразу после его избрания президентом.

"Во-первых, удалось перезагрузить переговорные форматы. Разговор дипломатов всегда лучше, чем "разговор" пушек. Удалось освободить многих людей, которые удерживались в плену на временно оккупированной территории Украины. Уже больше 80 дней на фронте почти на 100% соблюдается режим прекращения огня. Если не считать отдельные провокационные обстрелы, можно говорить о долговременной тишине, которая установлена впервые за более чем шесть лет", – объяснил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. 6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб украинский военнослужащий.

Теги: война, Донбасс, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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