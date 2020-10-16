За сутки оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Боевики на Донбассе 15 октября применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска на Донбассе 15 октября шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 16 октября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку Причепиловки. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды – в районе Новотошковского", – говорится в сообщении.

Военные задокументировали пролет беспилотника боевиков через линию разграничения.

"Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен", – отметили в штабе.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

С начала суток 16 октября нарушений в зоне ООС не фиксировали, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.