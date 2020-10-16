Евросоюз обеспокоен наличием неотведенного вооружения на оккупированном Донбассе

В Евросоюзе призвали стороны конфликта на Донбассе соблюдать свои обязательства по прекращению огня и воздерживаться от действий, которые могут поставить его под угрозу.

Евросоюз обеспокоен тем фактом, что на неподконтрольных правительству Украины районах Донбасса обнаружено вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, которое зачитали на заседании постоянного совета ОБСЕ 15 октября, сообщает "Укринформ".

"ЕС приветствует очередную неделю относительного спокойствия на линии соприкосновения. Отчеты СММ подтверждают, что режим всеобъемлющего и неограниченного прекращения огня в основном соблюдается, а количество нарушений остается на беспрецедентно низком уровне. Однако мы обеспокоены сообщениями об обнаружении вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе призвали стороны конфликта соблюдать свои обязательства по прекращению огня и воздерживаться от действий, которые могут поставить его под угрозу.

"Более того, дополнительные меры не в полном объеме соблюдаются сторонами, и надлежащий механизм координации для адекватной реакции на возможную эскалацию все еще отсутствует. Поэтому мы повторяем наш призыв к России вернуться в Совместный центр по контролю и координации", – отмечается в заявлении.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

С тех пор боевики периодически обстреливают позиции украинских военных. В частности, 18 сентября они дважды нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из гранатомета в районе Водяного. 10 октября возле этого же населенного пункта боевики один раз выстрелили из гранатомета. После этих двух случаев потерь среди украинских военных не было.

13 октября боевики шесть раз нарушили режим перемирия на Донбассе. Украинские военные не пострадали.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак считает, что вероятность возобновления локальных боевых действий на Донбассе остается.