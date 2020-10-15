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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе беспилотники боевиков пересекли линию разграничения сторон – штаб ООС

С начала суток боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Силы ООС оперативно подавили каналы управления беспилотников боевиков
Силы ООС оперативно подавили каналы управления беспилотников боевиков
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбассе беспилотник боевиков 15 октября пересек линию разграничения сторон. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Нарушение со стороны российских оккупантов было задокументировано в районе населенного пункта Пищевик Донецкой области.

"Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно осуществили радиоподавление каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, с начала суток боевики шесть раз нарушили режим тишины. Противник открывал огонь вблизи Причепиловки, Авдеевки и в районе Новотошковского.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было. Огонь в ответ силы ООС не открывали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/280811806303217/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Россия, Украина, агрессия, боевики, беспилотники, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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