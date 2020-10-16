Перед КПВВ "Станица Луганская" собралась очередь из 50 человек. Его закрыли на две недели

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 закрыли на карантин. Пропускают граждан, подтверждающих социально-гуманитарный характер поездки.

В Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" собралась очередь из граждан, которым не позволяют пересечь линию разграничения. Об этом 15 октября сообщает "Громадське радіо".

По информации радио, на КПВВ "Станица Луганская" собрались около 50 человек. Пропускают только тех, у кого есть документы, подтверждающие социально-гуманитарный характер поездки.

Расселять тех, кто не может попасть домой на оккупированную территорию, местные власти Станицы Луганской не планируют, говорится в сообщении.

13 октября Луганская областная государственная администрация сообщила, что контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" из-за карантина закроют на две недели.

КПВВ "Станица Луганская" – единственный пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области.

По данным "Донбасс SOS", если человеку необходимо будет срочно попасть или выехать из ОРЛО – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – этот вопрос будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой Украины.

КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" в Донецкой области продолжают работу. При этом боевики периодически блокируют проезд через эти пункты пропуска.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое".

По состоянию на 15 октября в стране зафиксировали 281 239 случаев коронавирусной инфекции, из них 5062 – за последние сутки. Скончалось 5302 пациента с COVID-19, вылечилось 119 650 больных.

В Луганской области зафиксировано 2125 случаев коронавируса.