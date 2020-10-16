Из России боевикам на Донбасс завозят более новые танки – украинская разведка

С помощью исчерпавших свой ресурс танков Т-64 боевики на Донбассе собираются демонстрировать выполнение договоренностей об отводе тяжелой техники, отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Боевикам на Донбассе с территории РФ завозят российские танки Т-72Б. Об этом 16 октября проинформировало Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР).

"Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, продолжается перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, старые танки Т-64 "будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. 6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб украинский военнослужащий.

Т-64 производился в Советском Союзе с 1963 года по 1969-й.

Т-72 производился с 1973 года по 2005-й на предприятиях нескольких стран.