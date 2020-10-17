Сутки на Донбассе. Штаб ООС зафиксировал со стороны боевиков два обстрела и два пролета беспилотников

Украинские военные не открывали огонь в ответ на провокации противника, сказано в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

В течение дня 17 октября зафиксировано четыре нарушения режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск, об этом сказано в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Противник вел неприцельный обстрел из станкового автоматического гранатомета вблизи Водяного; в полдень российские наемники открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку от Авдеевки Донецкой области, говорится в сообщении.

"Украинские военные в ответ на вражескую огневую провокацию оружие не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – заявили в штабе.

Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино Донецкой области задокументировали пролет через линию разграничения беспилотников неприятеля типа квадрокоптер. Эти аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение, отмечается в сводке.

16 октября зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны боевиков (вблизи Водяного).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.