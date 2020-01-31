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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики потеряли 27 человек на Донбассе с начала года

За первый месяц 2020 года 56 боевиков на Донбассе получили ранения и травмы.

За первый месяц 2020 года на Донбассе были ликвидированы 27 боевиков
За первый месяц 2020 года на Донбассе были ликвидированы 27 боевиков
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

С начала 2020 года боевики на Донбассе потеряли 27 человек, еще 56 получили ранения и травмы. Об этом 31 января сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В штабе ООС подчеркнули, что в случае угрозы жизни и здоровью личному составу украинской армии или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника военные открывают ответный огонь.

По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили 27 человек. Еще 56 человек получили ранения или травмы. Также, уточнили в ООС, было уничтожено пять единиц вооружения и техники боевиков (два автомобиля "Урал", два беспилотных летательных аппарата и один миномет).

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/779729855852966

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: боевики, обстрелы, война на Донбассе, ООС
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