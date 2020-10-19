Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима тишины в районе Авдеевки

18 октября вооруженные формирования России на Донбассе два раза открывали огонь по позициям украинских военных, с начала текущих суток на линии разграничения сохраняется режим тишины, проинформировал штаб операции Объединенных сил.

18 октября пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие, обстреляв позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области, проинформировал в Facebook штаб операции Объединенных сил.

"В обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет. Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли", – сообщили в штабе.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток на линии разграничения не фиксируют нарушений режима прекращения огня, ситуация в регионе остается полностью контролируемой украинскими военными, сказано в сводке.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.