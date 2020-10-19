Боевики на Донбассе обстреляли позиции сил ООС из гранатомета и запустили беспилотник

Запущенный сегодня российскими оккупантами беспилотник пересек линию разграничения сторон на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе 19 октября обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе поселка Луганское Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Помимо этого, вблизи Авдеевки Донецкой области был зафиксирован пролет беспилотника российских оккупантов, который пересек линию разграничения сторон. БПЛА противника был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Провокации боевиков не представляли угрозы, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений в рядах военнослужащих ООС нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.