Наблюдатели ОБСЕ насчитали более 20 нарушений тишины за выходные на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 22 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. В Луганской области ни одного нарушения не выявили.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня с вечера 16 октября до вечера 18 октября. Об этом сказано в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который опубликовали 19 октября.

Все 22 нарушения были замечены наблюдателями в Донецкой области. В то же время в Луганской области за этот же период не зарегистрировали ни одного нарушения, уточнили в ОБСЕ.

Беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал две автоколонны грузовиков. Они проезжали по не подконтрольной Украине территории Донецкой области возле границы с Россией, где нет пунктов пропуска через границу. Наблюдатели заметили, что колонна въехала на территорию Украины, а потом уехала.

ОБСЕ вела мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"БПЛА СММ [беспилотник миссии ОБСЕ] дальнего радиуса действия зафиксировал людей на участке разведения в районе Золотого", – говорится в отчете.

Наблюдателям ограничили передвижение, в частности, на блокпосту вооруженных формирований в Кременце Донецкой области.