Наблюдатели ОБСЕ насчитали более 20 нарушений тишины за выходные на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня с вечера 16 октября до вечера 18 октября. Об этом сказано в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который опубликовали 19 октября.
Все 22 нарушения были замечены наблюдателями в Донецкой области. В то же время в Луганской области за этот же период не зарегистрировали ни одного нарушения, уточнили в ОБСЕ.
Беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал две автоколонны грузовиков. Они проезжали по не подконтрольной Украине территории Донецкой области возле границы с Россией, где нет пунктов пропуска через границу. Наблюдатели заметили, что колонна въехала на территорию Украины, а потом уехала.
ОБСЕ вела мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
"БПЛА СММ [беспилотник миссии ОБСЕ] дальнего радиуса действия зафиксировал людей на участке разведения в районе Золотого", – говорится в отчете.
Наблюдателям ограничили передвижение, в частности, на блокпосту вооруженных формирований в Кременце Донецкой области.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.