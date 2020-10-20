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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наблюдатели ОБСЕ насчитали более 20 нарушений тишины за выходные на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 22 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. В Луганской области ни одного нарушения не выявили.

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Режим полного прекращения огня на Донбассе согласовали с полуночи 27 июля
Режим полного прекращения огня на Донбассе согласовали с полуночи 27 июля
Фото: EPA

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня с вечера 16 октября до вечера 18 октября. Об этом сказано в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который опубликовали 19 октября.

Все 22 нарушения были замечены наблюдателями в Донецкой области. В то же время в Луганской области за этот же период не зарегистрировали ни одного нарушения, уточнили в ОБСЕ.

Беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал две автоколонны грузовиков. Они проезжали по не подконтрольной Украине территории Донецкой области возле границы с Россией, где нет пунктов пропуска через границу. Наблюдатели заметили, что колонна въехала на территорию Украины, а потом уехала.

ОБСЕ вела мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"БПЛА СММ [беспилотник миссии ОБСЕ] дальнего радиуса действия зафиксировал людей на участке разведения в районе Золотого", – говорится в отчете.

Наблюдателям ограничили передвижение, в частности, на блокпосту вооруженных формирований в Кременце Донецкой области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

Теги: Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, Донбасс, агрессия, боевики, Станица Луганская, беспилотники, Петровское, Золотое, контактная группа, война в Украине, война на Донбассе, Кременец
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