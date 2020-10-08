Украина предоставила ОБСЕ доказательства факта поджога боевиками сухой травы в районе Попасной

Украинская делегация в ОБСЕ предоставила фото и видеоматериалы, свидетельствующие о том, что пожар в экосистеме в районе Попасной Луганской области начался из-за поджога представителями незаконных вооруженных формирований.

Украинские спасатели потушили уже все очаги возгорания в Луганской области Фото: dsns.gov.ua

7 октября украинская делегация в ОБСЕ во время очередного заседания Форума безопасности сотрудничества в Вене предоставила доказательства того факта, что причиной пожара в районе Попасной в Луганской области стал умышленный поджог боевиками. Об этом сообщает "Укринформ".

"Трассирующие снаряды, которые применялись во время вооруженных провокаций российских оккупационных сил, вызвали сильные пожары. Также есть доказательства того, что крупные пожары вдоль линии фронта были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями", – заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Он продемонстрировал датированные 3 октября фотоматериалы, которые свидетельствуют об умышленном поджоге со стороны российских формирований. Кроме того, Лоссовский сообщил о наличии видео, на котором видно, как боевики поджигали сухую траву неподалеку от позиций Вооруженных сил Украины.

"По результатам предварительного анализа можно сделать вывод о том, что фиксируется четкая линия фронта пожара – как с северной, так и с южной стороны дороги, – которая начинается перед позициями незаконных вооруженных формирований РФ. Это возможно только при одновременном поджоге в нескольких местах и на одной линии", – заявил представитель украинской делегации.

Он подчеркнул, что линия пожара, которая была направлена на позиции ВС Украины и несла угрозу гражданскому населению Попасной, начинается на уровне блокпоста российских вооруженных формирований.

Характер возникновения эпицентров горения и их распространения в других местах в Луганской области также свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился в нескольких местах одновременно, добавил Лоссовский.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском, Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.