В полиции назвали причины смерти семи жертв лесных пожаров в Луганской области

По данным пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе по состоянию на 2 октября являются семь человек, еще четыре пропали без вести.

По состоянию на 2 октября известно о семи жертвах лесных пожаров в Луганской области. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай.

"На территории области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов, в районах городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. С 30 сентября по 2 октября 2020 года зарегистрировано 267 сообщений о возникновении пожаров... 18 человек госпитализированы. Погибло семь человек", – написала она.

По данным полиции, жертвами стали:

мужчина 1950 года рождения, доставлен из села Сиротино с отравлением угарным газом;

мужчина 1958 года рождения, тоже из Сиротино и тоже с отравлением угарным газом;

женщина 1941 года рождения из села Вороново, она отравилась угарным газом;

мужчина 1963 года рождения, из села Метелкино, у него разрыв мышц сердца;

мужчина 1953 года рождения, из Вороново, у него ожоги более 90% тела;

лесник 1974 года рождения, у него был инфаркт;

женщина 1936 года рождения, из села Муратово, умерла от инсульта.

Пропавшими без вести считаются четыре женщины: 1938-го, 1947-го, 1956-го и 1964 годов рождения. Старшая из них – из Вороново – жила одна, была лежачей после трех инсультов.

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы.

По данным Офиса генпрокурора, обнародованным 1 октября, в результате масштабных пожаров в Луганской области погибло 11 человек. В то же время в сообщении ГСЧС по состоянию на 13.00 2 октября говорилось о девяти погибших. 150 человек были эвакуированы.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. Спасатели продолжают тушение семи очагов, один уже ликвидирован. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем всех восьми очагов, составляет более 19 тыс. га.

В штабе ООС 1 октября заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами. Следствие рассматривает четыре версии причин пожара.