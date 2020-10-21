На Донбассе стреляли, боевую травму получил украинский военнослужащий – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, боевики 20 октября шесть раз нарушали договоренности о перемирии, в том числе с использованием беспилотника.

За 20 октября боевики на Донбассе шесть раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в сводке на 7.30 среды, 21 октября, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку от Светлодарска и Майорска, где провоцировали наших защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия. К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравмы (повреждение органа слуха вследствие резкого изменения давления. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Травмированного доставили в медучреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.

"Кроме того, в Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям, зафиксирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – рассказали в штабе ООС.

Утром 21 октября боевики, по данным пресс-центра штаба, активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.