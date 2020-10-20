России нужно выйти с Донбасса и вернуть Крым Украине – посол Великобритании

В процессе урегулирования ситуации на Донбассе не будет прогресса, пока Россия не будет делать то же, что делает Украина, которая заинтересована в установлении мира. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Россия должна начать делать то, на что она согласилась в рамках минского переговорного процесса. Такое заявление сделала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 20 октября.

"Разумеется, ведутся большие дебаты, когда украинская администрация пытается реализовать мирные инициативы. Но они пытаются двигаться вперед и делать то, что от них требуется в этой сделке. Но здесь не будет успеха, пока Россия не будет делать то же самое. России нужно сделать только одну вещь: выйти с Донбасса и вернуть Крым Украине", – сказала Симмонс.

По ее словам, санкции против РФ должны продолжаться, это цена за незаконную деятельность.

Симмонс подчеркнула, что Великобритания хоть и не является участником минского процесса, но поддерживает его.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).