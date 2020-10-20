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ПОЛИТИКА

Изменение визового режима Великобритании с Украиной маловероятно в ближайшем будущем – посол

Соединенное Королевство отправит в Украину официальных лиц, чтобы они ознакомились с процедурами на границе и порядком выдачи документов, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Симмонс: Вопрос не только по Украине, это глобальный приоритет Великобритании в отношении безопасности границ
Симмонс: Вопрос не только по Украине, это глобальный приоритет Великобритании в отношении безопасности границ
Фото: depositphotos.com

Изменение действующего визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем – маловероятно. Такое мнение в опубликованном 20 октября интервью "Интерфакс-Украина" выразила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

По ее словам, Соединенное Королевство отправит в Украину официальных лиц, чтобы они ознакомились с процедурами на границе и порядком выдачи документов.

"Я не считаю, что изменение визового режима вероятно в ближайшем будущем, поскольку это не политический вопрос, а вопрос безопасности границ. Но я очень рада, что этот диалог происходит… Вопрос не только по Украине, это глобальный приоритет Великобритании в отношении безопасности границ. Этот вопрос встал особенно остро в начале войны в Ираке и из-за проблемы джихадистов, боевиков, которые могли попадать в страну, а также в том числе из-за потоков нелегальной миграции и опасности организованной преступности. Это показатели, которые принимаются во внимание, когда обсуждается вопрос их визового режима с Соединенным Королевством. Итак, будущий вопрос о том, как будет выглядеть этот режим между Британией и Украиной, зависит от этих показателей, а не от наших политических переговоров или от подписания соглашений о партнерстве", – подчеркнула дипломат.

При этом она отметила, что британская сторона должна обеспечить своевременную выдачу виз гражданам Украины.

"Первое, что беспокоит украинцев о выдаче британских виз – это возможность получить визу вовремя. Это очень справедливый вопрос. У нас есть сервис выдачи виз, и если визу не выдают вовремя, когда все документы в порядке, то посольство действительно хочет знать о таких случаях. Потому что тогда мы имеем возможность разговаривать с сервисом выдачи виз здесь и затем в Британии, чтобы убедиться, что услуга выдачи виз предоставляется за определенное время. Они очень открыты к этой обратной связи. Необходимо обеспечить, чтобы выдача виз была настолько профессиональной, насколько это возможно", – сказала Симмонс.

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским этот вопрос обсуждался, и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

9 октября 2020 года "Европейская правда" сообщила, что во время визита Зеленского в Лондон, который состоялся 7–8 октября, между Украиной и Великобританией было подписано соглашение, которым предусмотрена возможность взаимного упрощения визовых ограничений.

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза в начале 2020-го. 30 января Зеленский на год предоставил подданным Великобритании право на безвизовый въезд в Украину.

Теги: Украина, Великобритания, граница, переговоры, безвизовый режим, документы, Мелинда Симмонс
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