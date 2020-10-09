Великобритания согласилась начать диалог с Украиной о взаимном безвизе – СМИ

Украина должна доказать Великобритании, что украинцы не представляют опасности для британцев. Об этом, по данным "Европейской правды", страны договорились в ходе визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского между Украиной и Великобританией было подписано соглашение, в котором предусмотрена возможность взаимного упрощения визовых ограничений. Об этом 9 октября информирует "Европейская правда".

"Британское правительство впервые дало согласие начать диалог о взаимном визовом упрощении. И теперь дело за властью Украины, которая должна доказать, что безвизовые украинцы не представляют опасности для Британии, Украина гарантирует безопасность документов и тому подобное", – сказано в статье ЕП.

Ее авторы объясняют, что именно в связи с вопросами безвиза в составе украинской делегации в Лондоне присутствует глава МВД Арсен Аваков.

"Европейская правда" подчеркивает, что "впереди долгий путь", ведь отмена виз может быть "только поэтапной".

"Так же как с ЕС, сначала будет упрощение для отдельных категорий (например, безвиз для дипломатов) и изменение визовой практики. И многое будет зависеть от украинских путешественников, которые не должны злоупотреблять правилами после первых упрощений", – объясняет издание.

Великобритания уже сделала "первый ключевой шаг", считают в ЕП.

С визитом в Лондоне Зеленский находится с 7 октября.

У Украины безвизовый режим действует с Европейским союзом. Великобритания вышла из ЕС.