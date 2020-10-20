Зеленский: Слово "амнистия" – не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан

По словам президента Украины Владимира Зеленского, после завершения конфликта на Донбассе амнистированы будут те участники боевых действий, "на чьих руках нет крови".

Зеленский, рассказывая об амнистии, сказал, что речь идет "о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта" Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания в Верховной Раде 20 октября рассказал, на кого после завершения конфликта на Донбассе будет распространяться амнистия.

"Здесь существует большое поле для манипуляций, давайте остановимся подробнее. Страшное слово "амнистия" – не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта. Им нужен четкий сигнал – не стоит бояться, достойное будущее – только с Украиной", – сказал он, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.

Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.

18 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что разрабатывают пакет законопроектов о коллаборационистах и амнистии боевиков. Украине нужен закон, который бы определял, кто такие коллаборационисты, кто подпадает под амнистию, а кто – нет, подчеркивал глава ведомства Алексей Резников.