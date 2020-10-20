Зеленский: Слово "амнистия" – не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания в Верховной Раде 20 октября рассказал, на кого после завершения конфликта на Донбассе будет распространяться амнистия.
"Здесь существует большое поле для манипуляций, давайте остановимся подробнее. Страшное слово "амнистия" – не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта. Им нужен четкий сигнал – не стоит бояться, достойное будущее – только с Украиной", – сказал он, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.
Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.
18 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что разрабатывают пакет законопроектов о коллаборационистах и амнистии боевиков. Украине нужен закон, который бы определял, кто такие коллаборационисты, кто подпадает под амнистию, а кто – нет, подчеркивал глава ведомства Алексей Резников.