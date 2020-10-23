"Даже не пытайтесь прибегнуть к грязным схемам". Аваков обратился к участникам местных выборов

Для обеспечения правопорядка во время местных выборов привлечено почти 140 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел Украины, заявил глава ведомства Арсен Аваков.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков предостерег участников местных выборов от попыток фальсификации результатов голосования. Видеообращение министра 23 октября опубликовал сайт МВД Украины.

"Вместе с Центральной избирательной комиссией и гражданской сетью "Опора" мы реагировали на все обращения, проверяли все сигналы. К сожалению, среди разоблаченных преступлений немало таких, которые имеют признаки уголовных преступлений. Приведу только два, но ярких, примера. В Одессе за попытку организовать избирательную "сетку" задержана группа лиц, в том числе председатель избирательной комиссии. Во время следственных действий изъято почти $45 тыс., которые фигуранты, по данным следствия, планировали использовать для подкупа избирателей. Еще одну "сетку" задокументировали полицейские Черниговской области. Во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмачской райгосадминистрации правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 тыс. грн. По предварительным подсчетам, сеть охватывала более 5000 человек", – сказал Аваков.

По его словам, в целом Нацполиция открыла более 500 уголовных производств, касающихся подкупа избирателей, препятствия осуществлению избирательного права, предоставления ложных сведений в Государственный реестр избирателей.

"Обращаюсь также к участникам избирательного процесса – от кандидатов до членов комиссий – не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит. Уважайте себя и уважайте закон! Полиция и все подразделения МВД демонстрируют равноудаленность от всех политических сил и руководствуются исключительно законом. Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получает обеспечение и защиту своих прав. Впереди ответственные этапы – голосование и определение результатов. Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательным штабам – даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, "каруселям", подвозу избирателей и другим грязным схемам!" – заявил министр.

Он подчеркнул, что МВД будет жестко реагировать на все нарушения. Всего для обеспечения правопорядка во время местных выборов привлечено почти 140 тыс. сотрудников МВД.

"Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность! У нас достаточно сил, средств, мотивации и решимости, чтобы обеспечить безупречный процесс местных выборов по всей стране! Давайте завершим эту кампанию так же чисто, четко и честно, как и предыдущие президентские и парламентские выборы!" – резюмировал Аваков.

ВИДЕО

Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.