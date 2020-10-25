В Одесской области задержали мужчину, который хотел подкупить полсотни избирателей

Житель Одессы собрал три автобуса людей, которым пообещал заплатить по 400 грн за их голос на выборах.

В Измаиле Одесской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейские обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 грн.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе, мужчину задержали.

По факту подкупа избирателей начато уголовное производство по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

25 октября в Украине начались местные выборы. Голосование пройдет по всей стране, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.