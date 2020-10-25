Два избирательных участка в Харьковской области открыли с опозданием из-за отсутствия бюллетеней

На двух избирательных участках в Изюмском районе Харьковской области не было бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского горсовета.

В Харьковской области по состоянию на 8.20 25 октября не работал один участок в Дергачевском районе. Еще два участка в Изюмском районе открылись с незначительным опозданием, сообщили в пресс-центре полиции Харьковской области.

Следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции выяснила, что на двух избирательных участках в Изюмском районе области не было бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского горсовета.

Информация об этом зарегистрирована в Едином учете Изюмского отдела полиции. По состоянию на 8.10 эти участки уже начали работу сразу после получения бюллетеней.

Порядок на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий охраняют около 6 тыс. полицейских, еще порядка 1,2 тыс. работников задействованы на патрулировании.

В 8.45 полиция области сообщила о работе всех 1664 участков в Харьковской области, но проверка продолжается.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.