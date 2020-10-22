Шахов: Власть запугивает людей преклонного возраста, чтобы они не шли на выборы, а опросом Зеленского пытается заманить на участки молодежь

Нардеп от парламентской группы "Довіра", кандидат в мэры Киева Сергей Шахов призвал граждан "надеть маски, перчатки, взять дезинфектор" и прийти на местные выборы 25 октября.

Шахов: Власть просто всячески запугивает людей, которые голосуют, а голосуют у нас практически люди преклонного возраста Фото: Сергій Шахов / Facebook

Нардеп от партии “Наш край”, член депутатской группы "Довіра", канидидат в мэры Киева Сергей Шахов считает, что власть запугивает людей преклонного возраста, чтобы они не шли на местные выборы. Об этом он заявил 20 октября в эфире Obozrevatel TV.

Шахов назвал штаб по борьбе с коронавирусом "штабом выборов".

"Одно слово – выборы, выборы, выборы... В данном случае, если у нас так сильно распространяется COVID-19, зачем вводить пять вопросов? (речь идет о всеукраинском опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским в день выборов. – "ГОРДОН") Во-первых, это неконституцицонные вопросы и не имели права это делать Это манипулирование, "Слуги народа" умеют это делать. И во-вторых, почему тогда не запретить вообще сегодня выборы, не перенести их на весну, например? Мы же понимаем, что это – скопление людей, нет денег для участковых комиссий, чтобы закупить маски, а это должно дать государство, нужно закупить средства защиты, антисептики. Этого нет. Сегодня власть, безусловно, идет на преступление и таким образом хочет, чтобы заболела вся страна. Или второй вопрос: власть просто всячески запугивает людей, которые голосуют, а голосуют у нас практически люди преклонного возраста. А пьятью вопросами, которые поставил президент Зеленский, вытаскивают молодежь на избирательные участки", – сказал Шахов.

По его словам, согласно социологии, проведенной партией "Наш край", на востоке Украины ожидалась высокая явка на выборах.

"Но сейчас людей просто запугали и явка на выборах будет меньше", – сказал Шахов.

Он призвал граждан "надеть маски, перчатки, взять дезинфектор" и прийти на выборы.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболело 322 879 человек, из них 6043 умерли, а 134 898 выздоровели.