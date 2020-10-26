Число заболевших COVID-19 в мире превысило 43 млн

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире умерли почти 1,154 млн человек с диагнозом COVID-19.

Во Франции подтвердили больше миллиона случаев инфицирования Фото: ЕРА

К утру 26 октября в мире подтвердили 43 009 311 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Умерли от COVID-19 уже почти 1,154 млн человек, выздоровели – 28,9 млн.

Больше всего случаев инфицирования подтвердили в США – 8,64 млн (3,4 млн выздоровели, 225 тыс. умерли).

На втором месте по распространению болезни Индия (7,9 млн заболевших, 119 тыс. умерших, 7,1 млн выздоровевших), на третьем – Бразилия (5,4 млн заболевших, 157 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших).

Больше миллиона случаев подтвердили в России (1,5 млн), Франции (1,13 млн), Аргентине (1,09 млн), Испании (1,046 млн) и Колумбии (1,016 млн).