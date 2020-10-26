Во Франции зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19

25 октября во Франции коронавирусную инфекцию подтвердили у 52 тыс. пациентов, общее число случаев превысило 1,1 млн.

Предыдущий рекорд по суточному приросту больных продержался во Франции сутки Фото: ЕРА

Во Франции зафиксирован новый рекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных за сутки. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны проинформировало вечером 25 октября издание Le Figaro.

За 24 часа было зафиксировано еще 52 тыс. пациентов с COVID-19. Предыдущий рекорд, установленный сутками ранее, был превышен на 6588 больных.

Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 138 507 человек.

За сутки во Франции умерло 116 пациентов с COVID-19, это на 22 меньше, чем накануне. Всего в стране скончалось не менее 34 645 инфицированных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По числу выявленных заражений коронавирусом Франция находится на пятом месте в мире. Всего на планете зафиксировано более 43 млн случаев COVID-19.