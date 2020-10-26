Два игрока киевского "Динамо" инфицировались коронавирусом накануне матча Лиги чемпионов

Два игрока киевского "Динамо" инфицировались коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает официальный сайт столичного клуба.
Положительные результаты теста на COVID-19 получили голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. Помимо этого, коронавирус обнаружен у тренера по физической подготовке Виталия Кулыбы.
Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.
У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с "Ференцварошем".
Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов против венгерского клуба киевляне проведут 28 октября.
В первом туре "Динамо" проиграло "Ювентусу" со счетом 0:2.