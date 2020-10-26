Два игрока киевского "Динамо" инфицировались коронавирусом накануне матча Лиги чемпионов

Голкипер Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко и тренер киевского "Динамо" по физподготовке Виталий Кулыба получили положительные результаты теста на COVID-19.

У всех остальных игроков, тренеров и персонала "Динамо" результаты тестов – отрицательные Фото: ЕРА

Два игрока киевского "Динамо" инфицировались коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает официальный сайт столичного клуба.

Положительные результаты теста на COVID-19 получили голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. Помимо этого, коронавирус обнаружен у тренера по физической подготовке Виталия Кулыбы.

Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с "Ференцварошем".

Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов против венгерского клуба киевляне проведут 28 октября.

В первом туре "Динамо" проиграло "Ювентусу" со счетом 0:2.