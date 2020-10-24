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"Шахтер" в большинстве не смог обыграть "Ворсклу", единоличным лидером УПЛ стало "Динамо"

В матче украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла" сыграли в Киеве вничью 1:1. Команды остаются лидерами УПЛ вместе с киевским "Динамо".

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У "Ворсклы" был удален Ндиайе (в светлой форме)
У "Ворсклы" был удален Ндиайе (в светлой форме)
Фото: shakhtar.com

24 октября в рамках седьмого тура футбольной украинской Премьер-лиги (УПЛ) сыграли донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла", которые входят в тройку лидеров чемпионата. Об этом проинформировал сайт УПЛ.

Поединок проходил на стадионе в Киеве. Игрок "Ворсклы" Владислав Кулач открыл счет на седьмой минуте игры, мяч в противоположные ворота забил на 33-й минуте Манор Соломон. Полузащитник полтавской команды Ндиайе Пап-Альюн был удален на 53-й минуте матча, но в оставшееся время "Шахтер" не сумел реализовать численное преимущество. Итоговый результат – 1:1.

Входящий в тройку лидеров УПЛ футбольный клуб "Динамо" (Киев) на домашнем стадионе со счетом 1:0 обыграл "Александрию" из Кировоградской области (забил на первой минуте матча Денис Попов) и вышел в чистые лидеры турнирной таблицы Премьер-лиги – у киевлян 17 очков, у "Ворсклы" 15 очков, а у "Шахтера" 13 очков.

Все игры седьмого тура УПЛ еще не сыграны, но они уже не повлияют на расстановку команд вверху турнирной таблицы.

В восьмом туре Премьер-лиги "Динамо" сыграет против "Днепра-1", "Ворскла" – против ФК "Львов", а "Шахтер" – против ФК "Мариуполь".

Теги: Киев, футбол, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Премьер-лига, стадион, Шахтер Донецк, ФК Мариуполь, УПЛ, ФК Львов, ФК Александрия
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