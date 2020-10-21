Новые рекорды по COVID-19 в Украине, "Шахтер" обыграл "Реал". Главное за день

Новые рекорды по COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордный показатель. Рекорд также установлен по числу смертей за 24 часа – 20 октября умер 141 инфицированный. С начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 315 826 случаев COVID-19, умерло 5927 больных, выздоровело 132 219 человек.

"Шахтер" обыграл "Реал"

Донецкий "Шахтер" в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:3.

Захват заложников в Грузии

Вооруженный преступник захватил заложников в отделении Банка Грузии в городе Зугдиди. Полиция проводит спецоперацию. Телеканал "Рустави 2" сообщил о том, что в здании находится около 30 человек. По информации агенства "Sputnik Грузия" в Telegram, захватчик вооружен автоматом и гранатой.

Позже мужчина покинул здание банка с тремя заложниками. Выходя, злоумышленник в поднятой руке держал гранату. По данным "Эха Кавказа", требованием мужчины была выплата ему полумиллиона долларов.

Нардеп предлагает отменить выборы

Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко предлагает перенести второй тур местных выборов в Украине в связи с эпидемией COVID-19. По словам нардепа, власть должна принять ответственность за сохранение жизни украинцев и отменить второй тур на местных выборах.

В Комитете избирателей Украины заявили, что перенос второго тура местных выборов фактически оставит города Украины без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

Кабмин переходит в онлайн-режим

Со следующей недели Кабинет Министров Украины будет работать в дистанционном режиме, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что онлайн будут проходить правительственные совещания и заседания Кабмина.