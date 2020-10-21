В грузинском городе Зугдиди захватили заложников в банке. Полиция ведет спецоперацию

Вооруженный преступник захватил заложников в отделении Банка Грузии в городе Зугдиди, рассказали в министерстве внутренних дел страны 21 октября.

Сообщение о захвате заложников в банке на проспекте Звиада Гамсахурдиа в Зугдиди поступило примерно в 14.21 по местному времени. Полицейские оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника, рассказали в ведомстве.

Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия. Полицейские просят журналистов соблюдать нормы безопасности и не транслировать в прямом эфире ход операции.

"Это ставит под угрозу жизнь граждан и сотрудников полиции, а также их здоровье", – заявили в грузинском МВД.

По факту происшествия возбуждено расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. Министерство внутренних дел будет предоставлять информацию общественности поэтапно.

Телеканал "Рустави 2" сообщил о том, что в здании находятся около 30 человек. По информации агенства Sputnik Грузия, захватчик вооружен автоматом и гранатой. Место происшествия оцеплено.

В настоящее время требования преступника не известны. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария надеется, что силовики сделают все, чтобы спецоперация закончилась мирным путем.

Очевидцы говорят, что захватчик сразу после захвата банка отпустил пожилую женщину. Он выстрелил в воздух и угрожал взорвать гранату. Затем он отпустил еще одного пожилого человека, сказано в репортаже с места события издания Sputnik Грузия.

Люди в черных масках заняли позиции на крышах близлежащих зданий.