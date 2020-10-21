Кабмин переходит в онлайн-режим

Со следующей недели работа Кабинета Министров и все правительственные совещания будут проводиться в удаленном режиме, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Со следующей недели Кабинет Министров Украины будет работать в дистанционном режиме. Об этом сегодня в ходе заседания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы переведем полностью в онлайн. Таково требование времени", – подчеркнул Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 октября в стране подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – это новый антирекорд в Украине. Общее количество больных достигло 315 826. Жертвами болезни стали 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.