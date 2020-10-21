Украинские пары во время карантина женились в шесть раз больше, чем разводились

Министерство юстиции Украины зарегистрировало с 12 марта по 10 октября 107 069 зарегистрированных супружеских пар. Количество разводов за этот же период составило более 16 тысяч.

Минюст в 2019 году зарегистрировал почти 238 тыс. новых браков Фото: depositphotos.com

В период карантина, введеного в Украине из-за пандемии коронавирусной инфекции, браков зарегистрировали в шесть раз больше, чем разводов. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook.

"Начиная с 12 марта и до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", – рассказали в министерстве.

Минюст Украины за 2019 год зарегистрировал почти 238 тыс. новых браков. Число разводов за тот же период составило почти 38,5 тыс.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября обновила карантинное зонирование в Украине. Оно начало действовать в 00.00 19 октября и должно продлиться 14 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в Украине будут фиксировать более 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 в день, власти вынуждены будут ввести жесткий карантин.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 315 826 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали уже 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.