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В 2019 году в Украине разводились в шесть раз реже, чем женились. Инфографика

В 2019 году в Украине зарегистрировали почти 238 тыс. новых браков. Об этом 4 февраля сообщили на странице Министерства юстиции в Facebook. Число разводов за тот же период составило почти 38,5 тыс. – более чем в шесть раз меньше. Больше всего женились и разводились в Киеве – соответственно 28 тыс. и 4,3 тыс.
 
| Сегодня 21.03 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Украина, Министерство юстиции, семья, развод
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