Фиктивный брак и квартира в подарок. Федосеева-Шукшина обвинила Алибасова в мошенничестве

Советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что у нее нет ни свидетельства о регистрации брака с российским продюсером Бари Алибасовым, ни соответствующего штампа в паспорте.

Федосеева-Шукшина: Я сейчас новый паспорт получила, там нет никакого штампа о браке Скриншот: Пусть говорят / YouTube

Советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина не понимала, что происходит, когда оформляла договор дарения недвижимости на имя помощника своего якобы супруга, российского продюсера Бари Алибасова – Сергея Моцаря. Об этом она рассказала в эфире программы "Пусть говорят" на российском "Первом канале".

"День и ночь думаю о том, как могло так случиться, что я, у которой столько детей, уже внуки и правнуки пошли, подарила квартиру водителю-помощнику Бари Алибасова", – заявила Шукшина.

Чтобы вернуть подаренную "в спешке" квартиру, актрисе посоветовали оформить развод с Алибасовым. По словам Федосеевой-Шукшиной, она не может этого сделать, так как на самом деле не является его женой.

Актриса рассказала, что у нее нет даже копии свидетельства о регистрации брака.

"Какой развод, интересно? Я сейчас новый паспорт получила, там нет никакого штампа о браке", – призналась она.

Актриса подчеркнула, что считает поступок Алибасова "недостойным творческого человека".

"Можно выдумывать что угодно, внушать. Но правду я чувствую – я вижу, что идет вранье", – заявила она.

ВИДЕО

Комментарий Федосеевой-Шукшиной о регистрации брака с Алибасовым можно послушать с 24.00 минуты. Видео: Пусть говорят / YouTube

Роспись Алибасова и Федосеевой-Шукшиной состоялась 19 ноября 2018 года в Москве.

От первого мужа Вячеслава Воронина у Федосеевой-Шукшиной есть дочь Анастасия (1960), внучка Лаура и правнук Мартин. От второго мужа, писателя и режиссера Василия Шукшина – дочь Мария Шукшина (1967), внучка Анна, правнук Вячеслав, внуки Макар, Фома и Фока; дочь Ольга Шукшина (1968), внук Василий.

Бари Алибасов был женат на Виктории Максимовой, которая работала его пресс-атташе. В браке родился ребенок, но Алибасов утверждает, что не является его отцом. У продюсера есть сын Бари (1985 года рождения) от первого брака. По утверждению школьной возлюбленной Алибасова Светланы Боховчук, она родила от продюсера дочь Веру.

Квартира, о которой идет речь, находится в подмосковном поселке Первомайское. Ее площадь составляет около 50 квадратных метров. В настоящее время ее собственником является помощник Алибасова Сергей Моцарь.