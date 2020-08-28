Бульвар Шоубиз
 
28 августа, 2020
 
Новости

"Здоровый брак в прямом и переносном смысле". Грэм занялась парной йогой с мужем

Пышнотелая американская модель Эшли Грэм поделилась снимком с мужем, оператором Джастином Ирвином.

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Грэм: Йоги сидят в нашем инь после огненного ян
Грэм: Йоги сидят в нашем инь после огненного ян
Фото: theashleygraham / Instagram

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм показала, как занимается парной йогой с мужем, оператором Джастином Ирвином. Фото она разместила в Instagram.

"Йоги сидят в нашем инь после огненного ян", – написала модель.

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Команда мечты", – написала ash_kholm.

"Это здоровый брак в прямом и переносном смысле", – отметила adrockphoto.

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года. В январе 2020-го она родила сына. О беременности модель сообщила в августе 2019 года.

Теги: йога, Эшли Грэм, модель
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