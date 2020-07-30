Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2020
 
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Модель Грэм устроила с мужем-фотографом домашнюю фотосессию, показав растяжки на животе

Пышнотелая американская модель Эшли Грэм показала, как проводит свое первое лето в статусе матери.

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Грэм: Мы прекрасно провели время этим летом
Грэм: Мы прекрасно провели время этим летом
Фото: theashleygraham / Instagram

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм разместила в Instagram фото, на которых запечатлена в купальнике на заднем дворе своего дома в Небраске.

Автором фото является ее супруг – оператор Джастин Ирвин. На одном из снимком модель демонстрирует свой живот, на котором видны растяжки. 

По словам Грэм, ей нравится, как она проводит свое первое лето в статусе матери. 

"Симпатичный купальный костюм и семейные съемки на заднем дворе! Мы прекрасно провели время этим летом в Небраске", – подписала она публикацию. 

"Спасибо, что не стесняетесь растяжек", – прокомментировали фото модели ее фолловеры. 

"В последнее время я чувствовала себя неуверенно по поводу растяжек на животе. Вы показали, что все тела красивы", – поблагодарили Грэм пользователи сети. 

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В январе 2020 года Грэм родила сына. О беременности она сообщила в августе 2019 года.

Теги: США, дети, беременность, Эшли Грэм, модель
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