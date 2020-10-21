Шмыгаль попросил у глав регионов Украины расчет по увеличению коек для больных COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил глав областных администраций предоставить предложения о развертывании мобильных госпиталей.

Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время вырастет число больных COVID-19 во Львовской области Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с руководителями областей по ситуации с распространением COVID-19 призвал глав областных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина 21 октября.

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ближайшие недели вероятен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области, сказал Шмыгаль.

"Нужно уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и расчеты, насколько возможно расширить фонд коек. Всем уже пришла субвенция, к концу месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода", – сказал он.

Премьер поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской и Киевской ОГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киев самостоятельно подготовит дополнительные койки в больницах для больных COVID-19 и оборудует отделения из резервного фонда столицы.

Замглавы Харьковского горсовета Светлана Горбунова-Рубан заявляла, что городские больницы все время на 100% заполнены больными COVID-19.

По данным Минздрава Украины на 18 октября, в стране заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозировал, что до конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.