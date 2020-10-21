В России зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19

20 октября в России, по данным правительства, скончались 317 пациентов с коронавирусной инфекцией.

От COVID-19 умерли почти 25 тыс. россиян Фото: ЕРА

20 октября в России скончалось рекордное для суток количество больных с коронавирусной инфекцией – 317. Об этом 21 октября проинформировал оперативный штаб правительства РФ.

Предыдущий рекорд был установлен в РФ 15 октября, тогда было 286 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Всего жертвами заболевания стали в стране 24 952 человек.

За сутки в России зарегистрировали 15 700 новых инфицированных коронавирусом (рекорд – 16 319), с начала эпидемии их количество достигло почти 1,45 млн.

В свою статистику российское правительство вносит и данные по оккупированному Крыму.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили почти у 40,8 млн человек во всем мире. Из них выздоровели уже 27,9 млн, а умерли более 1,12 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.