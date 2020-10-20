В России впервые с начала эпидемии COVID-19 за сутки выявили более 16 тыс. заболевших

Россия, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, находится на четвертом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции.

Россия находится на четвертом месте по распространению COVID-19 в мире после США, Индии и Бразилии Фото: Depositphotos.com

В России за сутки зафиксировано рекордное число выявленных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии – 16 319. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 20 октября.

Днем ранее в РФ было выявлено 15 982 заболевших.

По информации штаба, в 85 регионах страны выявлено 1 431 635 больных COVID-19. За сутки 269 человек умерли, выздоровело 9704 человека.

За время пандемии в России выздоровело 1 085 608 человек, умерло 24 635 человек.

Коронавирусную инфекцию на 20 октября в мире подтвердили у 40 млн 464 тыс человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Жертвами COVID-19 стали 1 млн 119 тыс. человек, выздоровело 27 млн 738 тыс. пациентов.

Россия находится на четвертом месте по распространению вируса в мире после США, Индии и Бразилии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.