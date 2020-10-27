В Украине число случаев COVID-19 превысило 355 тыс.

В Украине за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 6677 человек. Об этом 27 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Общее число случаев COVID-19 достигло в стране 355 601.
Сутками ранее в Украине выявили 5426 инфицированных коронавирусом.
За последние 24 часа скончались 126 пациентов, всего с начала эпидемии – 6590.
Выздоровели за последние сутки 2799 пациентов, общее их число достигло 145 336.
По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.