В Украине число случаев COVID-19 превысило 355 тыс.

За последние сутки в Украине выявили 6677 инфицированных коронавирусом, 126 больных умерли.

За сутки в Украине выздоровели 2799 пациентов с COVID-19 Фото: ЕРА

В Украине за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 6677 человек. Об этом 27 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Общее число случаев COVID-19 достигло в стране 355 601.

Сутками ранее в Украине выявили 5426 инфицированных коронавирусом.

За последние 24 часа скончались 126 пациентов, всего с начала эпидемии – 6590.

Выздоровели за последние сутки 2799 пациентов, общее их число достигло 145 336.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 9506;

Волынская область – 12 635;

Днепропетровская область – 13 418;

Донецкая область – 8819;

Житомирская область – 12 878;

Закарпатская область – 13 345;

Запорожская область – 8463;

Ивано-Франковская область – 18 915;

Киев – 34 887;

Киевская область – 15 156;

Кировоградская область – 2157;

Луганская область – 3321;

Львовская область – 28 086;

Николаевская область – 7194;

Одесская область – 22 640;

Полтавская область – 8350;

Ровенская область – 18 003;

Сумская область – 10 810;

Тернопольская область – 19 522;

Харьковская область – 33 806;

Херсонская область – 3344;

Хмельницкая область – 13 845;

Черкасская область – 8301;

Черновицкая область – 20 117;

Черниговская область – 8083.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.