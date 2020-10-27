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ОБЩЕСТВО

В Украине число случаев COVID-19 превысило 355 тыс.

За последние сутки в Украине выявили 6677 инфицированных коронавирусом, 126 больных умерли.

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За сутки в Украине выздоровели 2799 пациентов с COVID-19
За сутки в Украине выздоровели 2799 пациентов с COVID-19
Фото: ЕРА

В Украине за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 6677 человек. Об этом 27 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Общее число случаев COVID-19 достигло в стране 355 601.

Сутками ранее в Украине выявили 5426 инфицированных коронавирусом.

За последние 24 часа скончались 126 пациентов, всего с начала эпидемии – 6590.

Выздоровели за последние сутки 2799 пациентов, общее их число достигло 145 336.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 9506;
  • Волынская область – 12 635;
  • Днепропетровская область – 13 418;
  • Донецкая область – 8819;
  • Житомирская область – 12 878;
  • Закарпатская область – 13 345;
  • Запорожская область – 8463;
  • Ивано-Франковская область – 18 915;
  • Киев – 34 887;
  • Киевская область – 15 156;
  • Кировоградская область – 2157;
  • Луганская область – 3321;
  • Львовская область – 28 086;
  • Николаевская область – 7194;
  • Одесская область – 22 640;
  • Полтавская область – 8350;
  • Ровенская область – 18 003;
  • Сумская область – 10 810;
  • Тернопольская область – 19 522;
  • Харьковская область – 33 806;
  • Херсонская область – 3344;
  • Хмельницкая область – 13 845;
  • Черкасская область – 8301;
  • Черновицкая область – 20 117;
  • Черниговская область – 8083.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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