В занесенном в "красную" зону Харькове возобновили работу кинотеатры

С 26 октября в Харькове можно посещать кинотеатры, залы заполняют на 50%. На дневные сеансы приходят один-два человека, сообщили в одной из сетей кинотеатров.

Для продажи в харьковских кинотеатрах доступны 50% мест Фото: depositphotos.com

По решению властей, с 26 октября в Харькове, который находится в "красной" зоне эпидемической опасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, открылись для посетителей кинотеатры. Об этом сообщило Общественное.

Заместитель директора кинотеатра "8 1/2" Игорь Максимчук рассказал, что в кинотеатр на дневные сеансы приходили один-два человека. Были сеансы без посетителей.

"Работаем с ограничениями, которые были в "оранжевой" зоне. Для продажи доступны 50% мест", – отметил Максимчук.

О том, что харьковские кинотеатры с 26 октября смогут принять посетителей, 23 октября сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"В разговоре с министром здравоохранения Максимом Степановым председатель ХОГА [Алексей Кучер] поднял вопрос работы кинотеатров, ведь когда работа этих учреждений была разрешена, они четко выполняли все карантинные мероприятия", – сказано в сообщении.

По данным СНБО, в Украине по состоянию на 26 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 348 924 человек, 6464 пациента умерли, 142 537 выздоровели.

Харьковская область – вторая по распространению COVID-19. В регионе COVID-19 подтвердили у 33 250 человек, 495 умерли, 6311 выздоровели.

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября к "красной" зоне эпидемической опасности отнесли 68 административных единиц в 15 областях Украины, в том числе Харьков. Новое зонирование начало действовать 19 октября.