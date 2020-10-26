ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В занесенном в "красную" зону Харькове возобновили работу кинотеатры

С 26 октября в Харькове можно посещать кинотеатры, залы заполняют на 50%. На дневные сеансы приходят один-два человека, сообщили в одной из сетей кинотеатров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для продажи в харьковских кинотеатрах доступны 50% мест
Для продажи в харьковских кинотеатрах доступны 50% мест
Фото: depositphotos.com

По решению властей, с 26 октября в Харькове, который находится в "красной" зоне эпидемической опасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, открылись для посетителей кинотеатры. Об этом сообщило Общественное.

Заместитель директора кинотеатра "8 1/2" Игорь Максимчук рассказал, что в кинотеатр на дневные сеансы приходили один-два человека. Были сеансы без посетителей.

"Работаем с ограничениями, которые были в "оранжевой" зоне. Для продажи доступны 50% мест", – отметил Максимчук. 

О том, что харьковские кинотеатры с 26 октября смогут принять посетителей, 23 октября сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"В разговоре с министром здравоохранения Максимом Степановым председатель ХОГА [Алексей Кучер] поднял вопрос работы кинотеатров, ведь когда работа этих учреждений была разрешена, они четко выполняли все карантинные мероприятия", – сказано в сообщении.

По данным СНБО, в Украине по состоянию на 26 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 348 924 человек, 6464 пациента умерли, 142 537 выздоровели.

Харьковская область – вторая по распространению COVID-19. В регионе COVID-19 подтвердили у 33 250 человек, 495 умерли, 6311 выздоровели.

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября к "красной" зоне эпидемической опасности отнесли 68 административных единиц в 15 областях Украины, в том числе Харьков. Новое зонирование начало действовать 19 октября.

Теги: Харьков, Харьковская область, карантин, кинотеатр, облгосадминистрация, ограничения, Максим Степанов, Алексей Кучер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
  "Она его не любит". Жена Трампа на публике выдернула руку из руки мужа
"Она его не любит". Жена Трампа на публике выдернула руку из руки мужа
"Берем грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз". Приходько показала, как открывать бутылку грудью
"Берем грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз". Приходько показала, как открывать бутылку грудью
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
Loboda снялась в "голом купальнике"
Loboda снялась в "голом купальнике"
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS