В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5426 случаев коронавирусной инфекции COVІD-19, среди них 188 детей и 182 медработника. Об этом сегодня на онлайн-брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, общее количество заболевших достигло 348 942. Сегодня впервые за шесть дней зафиксировали менее 6 тыс. случаев (накануне было 6088, перед этим три дня подряд подтверждали инфекцию у более чем 7 тыс. человек).
Умерли уже 6464 пациента с COVID-19 (+73 за последние сутки). Продолжают болеть 199 923 украинца, выздоровели – 142 537.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.