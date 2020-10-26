В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 348 942 украинцев.

В Украине подтвердили менее 6 тыс. случаев инфицирования впервые за шесть дней Фото: ЕРА (архив)

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5426 случаев коронавирусной инфекции COVІD-19, среди них 188 детей и 182 медработника. Об этом сегодня на онлайн-брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, общее количество заболевших достигло 348 942. Сегодня впервые за шесть дней зафиксировали менее 6 тыс. случаев (накануне было 6088, перед этим три дня подряд подтверждали инфекцию у более чем 7 тыс. человек).

Умерли уже 6464 пациента с COVID-19 (+73 за последние сутки). Продолжают болеть 199 923 украинца, выздоровели – 142 537.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 9401;

Волынская область – 12 403;

Днепропетровская область – 13 144;

Донецкая область – 8701;

Житомирская область – 12 533;

Закарпатская область – 13 144;

Запорожская область – 8132;

Ивано-Франковская область – 18 590;

Киев – 34 362;

Киевская область – 14 845;

Кировоградская область – 2114;

Луганская область – 3233;

Львовская область – 27 608;

Николаевская область – 7069;

Одесская область – 22 179;

Полтавская область – 8056;

Ровенская область – 17 730;

Сумская область – 10 605;

Тернопольская область – 19 261;

Харьковская область – 33 250;

Херсонская область – 3236;

Хмельницкая область – 13 482;

Черкасская область – 8147;

Черновицкая область – 19 728;

Черниговская область – 7971.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.