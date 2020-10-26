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В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 348 942 украинцев.

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В Украине подтвердили менее 6 тыс. случаев инфицирования впервые за шесть дней
В Украине подтвердили менее 6 тыс. случаев инфицирования впервые за шесть дней
Фото: ЕРА (архив)

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5426 случаев коронавирусной инфекции COVІD-19, среди них 188 детей и 182 медработника. Об этом сегодня на онлайн-брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, общее количество заболевших достигло 348 942. Сегодня впервые за шесть дней зафиксировали менее 6 тыс. случаев (накануне было 6088, перед этим три дня подряд подтверждали инфекцию у более чем 7 тыс. человек). 

Умерли уже 6464 пациента с COVID-19 (+73 за последние сутки). Продолжают болеть 199 923 украинца, выздоровели – 142 537

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 9401;
  • Волынская область – 12 403;
  • Днепропетровская область – 13 144;
  • Донецкая область – 8701;
  • Житомирская область – 12 533;
  • Закарпатская область – 13 144;
  • Запорожская область – 8132;
  • Ивано-Франковская область – 18 590;
  • Киев – 34 362;
  • Киевская область – 14 845;
  • Кировоградская область – 2114;
  • Луганская область – 3233;
  • Львовская область – 27 608;
  • Николаевская область – 7069;
  • Одесская область – 22 179;
  • Полтавская область – 8056;
  • Ровенская область – 17 730;
  • Сумская область – 10 605;
  • Тернопольская область – 19 261;
  • Харьковская область – 33 250;
  • Херсонская область – 3236;
  • Хмельницкая область – 13 482;
  • Черкасская область – 8147;
  • Черновицкая область – 19 728;
  • Черниговская область – 7971.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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