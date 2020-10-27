В 30% случаев ПЦР-тестирование не выявляет COVID-19 – Минздрав Украины

О неточностях при ПЦР-тестированиях на коронавирус глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, сославшись на мировую статистику. Он объяснил причины такого явления.

ПЦР-тестирование на коронавирус точное не всегда, сообщил 27 октября на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Согласно мировой статистике, до 30% случаев, когда человек болен COVID-19, тест ПЦР может быть у него негативный. Это связано с забором материала, это связано с физиологическими особенностями организма, это связано в том числе с тем, где именно располагается вирус в то время, когда у человека берут мазок для диагностики методом ПЦР", – сказал глава Минздрава.

Он объяснил, что именно по этой причине в Украине начинают лечить, ориентируясь на "четкие клинические симптомы" COVID-19.

"Достаточно исключительно клинической картины", – подчеркнул Степанов.

За последние сутки в Украине провели 33 361 тестирование методом ПЦР.

На 27 октября в Украине зарегистрирован 355 601 случай коронавирусной инфекции, из них 6677 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6590 пациентов с COVID-19, вылечились 145 336 человек.