В РФ зафиксировали рекорд суточной смертности от COVID-19

За последние сутки в России скончались 320 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 26 589.

В РФ с начала пандемии подтвердили коронавирусную инфекцию у 1,548 млн пациентов Фото: ЕРА

За последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.

По данным штаба, с начала пандемии в РФ инфицировались 1,548 млн человек, из которых почти 1,159 млн выздоровели.

Умерли уже 26 589 пациентов, 320 из которых – за последние сутки. Как пишет "Медуза", это самый высокий показатель суточной смертности от COVID-19 – предыдущий рекорд фиксировали 21 октября, когда скончались 317 россиян.